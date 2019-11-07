Заставили стричься: в Москве подросток сбежал из дома из-за наказа матери

Полиция и волонтеры ищут в Москве сбежавшего из дома подростка. Родители заставляли его стричься.
По данным телеграм-канала Baza, мальчик ушел из дома 28 октября после ссоры с матерью. Женщина требовала, чтобы он сходил в парикмахерскую. После его побега мать нашла в комнате мальчика пакет с волосами – он побрился налысо. С собой подросток взял несколько школьных учебников по любимым предметам – алгебре, физике, истории и русскому языку. Поиски пропавшего продолжаются.
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