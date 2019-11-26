Пожилую москвичку обокрали на миллион рублей

Неизвестный похитил у пожилой жительницы Москвы крупную сумму. Потерпевшая написала заявление в полицию, передает ТАСС.
Как установили следователи, мужчина, представившийся сотрудником отдела социального обеспечения, под предлогом замены денег проник в квартиру и украл более одного миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают преступника.
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