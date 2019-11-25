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Происшествия

Последствия страшного стихийного бедствия попали на видео

Фото: www.globallookpress.com
Страшное стихийное бедствие захлестнуло Европу. Специалисты ликвидируют последствия.
прочитано 224 раза

Несколько стран оказались под угрозой затопления. Во Франции жертвами стихии стали четыре человека. Наводнение оставило местных жителей без возможности передвижения. Первые этажи зданий пришли в негодность. Сотни людей остались без света.

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В Италии также бушует непогода. Помимо наводнения там многочисленные оползни, один из которых разрушил виадук. К счастью, машин в это время на дороге не было.

В Греции бушует циклон "Герион". У побережья из-за сильного шторма затонула прогулочная яхта. Один человек погиб, второй пропал без вести, сообщает ТВ Центр.

Автор: 25 ноября 2019, 12:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Леденящие душу кадры наводнения в Иркутской области

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