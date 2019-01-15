Три станции метро закрыли из-за потопа (видео)
Во вторник, 15 января, станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" оказались под водой. Причиной стало повреждение инженерных коммуникаций. На восстановление работы подземки были отправлены около 100 специалистов Мосметро, Мосинжпроект и Мосметрострой. Один из рабочих снял последствия потопа и разместил видеозапись в Сети, передает "Пятый канал".
Через несколько часов в официальном Twitter-aккаунте московского метро появилось сообщение о том, что движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии было восстановлено.
Женщина уверена в корыстных намерениях актрисы
Балерину подвели мощные плечи
Украинский лидер в отчаянии
Поклонники бьют тревогу и призывают ведущую вернуться домой