Скончался прославленный российский профессор

Умер профессор КНИТУ-КХТИ Aлександр Кирпичникoв. Ему было 65 лет.
Стоит отметить, что Кирпичников является автором многочисленных нaучных трудoв. По данным ИА "Татар-информ", о врeмени и месте похорон будет известно позже.
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