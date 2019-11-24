Умер исполнивший более 40 ролей в кино народный артист

Народный артист Украины Давид Бабаев скончался в Киеве. Ему было 76 лет.
"Умер Давид Бабаев… Светлая память…" – говорится в сообщении, которое приводит издание "СТРАНА.ua". Причина смерти артиста не приводится. Стоит отметить, что Бабаев исполнил свыше 40 ролей в кино.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Женщина рак
Как вы встречаете новый год?
Какой край лучший для переезда в Россию?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Кто в шоу-бизнесе гей?
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
С китайцем или с негром?