Вооруженный ножом мужчина прорвался на лекцию в МГУ

Полиция задержала мужчину, прорвавшегося на лекцию в МГУ с ножом. Уточняется, что гражданин сел рядом с другими студентами журфака, вел себя странно.
По данным Mash, находящийся в аудитории преподаватель вызвал охрану. Гостя вывели, во время обыска у него нашли нож и четверо часов – по двое на каждой руке. Как странный мужчина попал в здание МГУ, предстоит выяснить.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Не делает куни
Волосы на Влагалище.
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
С китайцем или с негром?
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
Шкура
Женщина рак
Задай вопрос Виктору Сухорукову