У школьника обнаружили целый склад боеприпасов. На днях парня и его друга задержали сотрудники ФСБ.
У подростков был в лесу тайник с оружием: две боевые гранаты, один пистолет Макарова, около сотни патронов. На допросе школьник рассказал, что просто увлекается радио, а боеприпасы случайно купил на блошином рынке. Якобы перепутал и вместо транзистора взял несколько магазинов с патронами. В ФСБ ему не поверили и возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия. Парню грозит до четырех лет колонии, пишет телеграм-канал Life Shot.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Не делает куни
Волосы на Влагалище.
Секс Брат и сестра
С китайцем или с негром?
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Шкура
Задай вопрос Виктору Сухорукову