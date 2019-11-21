Знаменитый российский футболист пропал без вести в Турции

Российский футболист Заур Садаев, выступающий в чемпионате Турции за команду ФК "Анкарагюджю", пропал без вести. Известно, что спортсмен не отвечает на звонки.
По данным РИА ФАН, о текущем местонахождении Садаева нет никакой информации. Спортсмена не могут найти уже больше недели. Стоит отметить, что в России Садаев выступал за "Ахмат".
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