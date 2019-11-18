Самолет с Хиллари Клинтон вернули в аэропорт из-за задымления

Самолет авиакомпании American Airlines вернулся в аэропорт Нью-Йорка Ла-Гвардия из-за задымления. Источники в правоохранительных органах сообщили, что в тот момент на борту лайнера находилась Хиллари Клинтон.
Как уточнили в CNN, в то время, когда воздушное судно отъезжало от терминала, сотрудники наземных служб увидели, как самолет тряхнуло, а потом заметили дым и валяющиеся на земле детали от самолета. Спустя некоторое время лайнер вернулся к терминалу, а пассажиров пересадили на другой борт.
Представитель Клинтон от комментариев отказался. Секретная служба США также не ответила на запрос журналистов.
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