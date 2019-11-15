В Петербурге у безработной угнали автомобиль за 1,2 миллиона рублей

Безработная жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением об угоне автомобиля Jaguar XE. Правоохранители возбудили уголовное дело.
По словам потерпевшей, машина была припаркована в Красносельском районе. Стоимость похищенной иномарки составляет около 1,2 миллиона рублей, сообщает ИА "Невские новости".
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