Под Москвой злоумышленники взорвали банкомат и похитили деньги

В селе Марфино Московской области прогремел взрыв. Неизвестные проникли в местный магазин, подорвали банкомат и унесли деньги. Инцидент произошел минувшей ночью.
Работники супермаркета вызвали полицию. По факту произошедшего проводится проверка. В настоящее время правоохранители разыскивают злоумышленников, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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