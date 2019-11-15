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Происшествия

Под Москвой злоумышленники взорвали банкомат и похитили деньги

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В селе Марфино Московской области прогремел взрыв. Неизвестные проникли в местный магазин, подорвали банкомат и унесли деньги. Инцидент произошел минувшей ночью.

Работники супермаркета вызвали полицию. По факту произошедшего проводится проверка. В настоящее время правоохранители разыскивают злоумышленников, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

Автор: 15 ноября 2019, 15:20

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