На площади трех вокзалов в Москве произошел пожар

В четверг, 14 ноября, на площади трех вокзалов в Москве случился пожар. По предварительным данным, огонь охватил склад с цветочной продукцией. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. В результате пожара пострадавших нет, сообщает РИА Новости. Другие подробности уточняются.
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