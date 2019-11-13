Мужчина подрался с крокодилом на пляже

В Мексике двухметровый крокодил атаковал мужчину, который заснул на пляже у реки Колотепек во время рыбалки. Недотепе удалось отбить атаку и выжить. Его госпитализировали с травмами руки, головы и ног.
По данным "360", во время нападения крокодил находился далеко от своего места обитания. Жителей региона пугает увеличивающийся уровень воды в реках. В таких случаях у крокодилов появляется возможность мигрировать, что опасно для людей и животных.
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