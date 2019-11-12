Следствие засекретило материалы дела Ивана Голунова

Материалы уголовного дела о сбыте наркотиков, в рамках которого был задержан Иван Голунов, засекречены. Такая информация поступила из Басманного суда Москвы, где рассматривается жалоба адвоката журналиста Сергея Бадамшина на бездействие следователя СК РФ.
Как передает VSE42.ru, по данным, которые ранее предоставляло следствие, засекречены были только материалы проверки УСБ МВД в отношении уволенных полицейских. В рамках заседания Бадамшин попросил суд истребовать их в связи с возможным превышением должностных полномочий стражами порядка в отношении его подзащитного. Суд принял решение отложить заседание на 15 ноября.
Напомним, что Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в хранении наркотиков. Корреспондент уверял, что запрещенные вещества ему подкинули, а при задержании не давали связаться с адвокатом и родственниками. Обвинения с него были сняты 11 июня.
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