Пассажир рейса Красноярск – Москва умер во время полета

В минувший вторник, 8 октября, самолет авиакомпании "Сибирь", направлявшийся из Красноярска в Москву, совершил вынужденную посадку в Омске. Один из пассажиров внезапно почувствовал себя плохо.
Как сообщает ТАСС, мужчина умер еще до приземления лайнера. Медики пытались его реанимировать, но безуспешно. Причиной смерти могло стать сердечное заболевание.
Сотрудники Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета проводят проверку. Они выясняют обстоятельства случившегося, передает VSE42.ru.
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