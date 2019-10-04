В Москве писатель задержал проникшего в его квартиру вора

В центре Москвы писатель задержал мужчину, который попытался его обокрасть. Литератор передал злоумышленника сотрудникам полиции, сообщает агентство "Москва".
Как удалось установить следователям, в минувший четверг, 3 октября, неизвестный проник в квартиру 50-летнего писателя на Пятницкой улице и попытался совершить кражу. К счастью, литератор успел вовремя прийти домой и задержать вора.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Покушение на кражу". В настоящее время правоохранители проводят проверку, сообщает VSE42.ru.
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