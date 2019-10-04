Названа причина крушения Ан-12 на Украине

Летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов высказался о том, по чьей вине могло произойти крушение самолета Ан-12. По словам эксперта, следить за расходом топлива обязан штурман судна.
Таким образом, с большей долей вероятности, к инциденту привела халатность экипажа, передает НСН.
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