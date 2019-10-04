Есть жертвы: на Украине при посадке разбился Ан-12

Во Львовской области на Украине самолет Ан-12 совершил экстренную жесткую посадку. В результате ЧП погибли как минимум три человека.
Еще несколько пассажиров были ранены. Их состояние оценивается как тяжелое. Спасательная операция продолжается, пишет телеканал "360".
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