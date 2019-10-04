В московском ТЦ "Охотный ряд" в шахту лифта упал человек

Человек упал в шахту лифта в торговом центре "Охотный ряд". Он пролетел около двух метров.
Пострадавшего с травмами увезли в больницу. В администрации ТЦ ситуацию не комментируют, пишет Москва 24.
Человек упал в шахту лифта в торговом центре "Охотный ряд". Он пролетел около двух метров.
Пострадавшего с травмами увезли в больницу. В администрации ТЦ ситуацию не комментируют, пишет Москва 24.
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