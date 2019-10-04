Режиссер Александр Хван экстренно госпитализирован в Москве. Ему стало плохо утром. У мужчины возникли проблемы с дыханием. Врачи поставили диагноз "обострение хронического бронхита". Сейчас режиссеру оказывают помощь, передает "телеграм"-канал "112".
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