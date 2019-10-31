Двухлетний ребенок заступился за мать и попал в больницу

Двухлетний ребенок попал в больницу после того, как попытался защитить мать. Инцидент произошел в середине сентября в Екатеринбурге, однако известно об этом стало только сейчас.
По предварительной версии, между женщиной и ее сожителем произошел конфликт, после чего мужчина набросился на нее с кулаками. Малыш попытался заступиться за мать и укусил обидчика за ногу. В результате нападавший сильно разозлился и отбросил ребенка в сторону.
Малыш получил серьезную травму головы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, передает Lenta.
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