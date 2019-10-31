Мужчину задержали в Подмосковье за хранение галлюциногенных грибов и оружия

Сотрудники полиции задержали в Истре 49-летнего мужчину за хранение оружия, а также наркотиков. Возбуждено уголовное дело.
Как уточняет "Подмосковье сегодня", в ходе обысков в квартире на проспекте Вернадского, а также по месту фактического проживания подозреваемого в Истре нашли четыре предмета, похожие на огнестрельное оружие, два травматических пистолета "Оса", около 1000 патронов. Кроме того, полицейские обнаружили примерно пять килограммов марихуаны, порядка 300 граммов псилоцибиновых грибов, семена, споры и оборудование для культивирования.
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