На станции "Павелецкая" московского метро произошло задымление

В четверг, 31 октября, на станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии столичной подземки произошло задымление. На место прибыли экстренные службы.
В пресс-службе Московского метрополитена сообщили о том, что сотрудники МЧС провели тщательную проверку инфраструктуры. Угрозы безопасности пассажирам нет. Движение по зеленой ветке введено в график, передает телеканал "360".
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