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Происшествия

В Москве двух человек зажало между трамваями

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В Москве двух человек зажало между двумя вагонами на Варшавском шоссе. Пострадали водитель трамвая и сотрудник депо.

По данным телеканала "360", у одного из потерпевших – открытая рана живота, у второго сдавлена грудная клетка. Чтобы вытащить оказавшихся между вагонами людей, привлекли проезжавший мимо наряд Росгвардии.

30 октября 2019, 11:03

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