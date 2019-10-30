В Москве двух человек зажало между трамваями

В Москве двух человек зажало между двумя вагонами на Варшавском шоссе. Пострадали водитель трамвая и сотрудник депо.
По данным телеканала "360", у одного из потерпевших – открытая рана живота, у второго сдавлена грудная клетка. Чтобы вытащить оказавшихся между вагонами людей, привлекли проезжавший мимо наряд Росгвардии.
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