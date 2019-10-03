Под Москвой электропоезд насмерть сбил мужчину

В четверг, 3 октября, в Подмосковье электричка сбила человека. ЧП случилось на станции Солнечная Киевского направления железной дороги, сообщает ТАСС.
Согласно предварительной версии, мужчина пересекал пути по настилу перед идущим поездом. От полученных травм он скончался на месте, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". В настоящее время личность погибшего устанавливается.
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