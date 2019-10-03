В Москве одноклассники окунули школьника головой в унитаз

В Сети появилось видео издевательств над мальчиком из столичной школы. Сверстники окунули его головой в унитаз.
На кадрах, которые СМИ не публикуют по этическим соображениям, мальчик сопротивляется и кричит. После унижений он выбегает из кабинки под злой хохот обидчиков, пишет телеканал "360". Теперь сотрудники учебного заведения проводят разбирательства по данному факту.
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