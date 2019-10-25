Ребенок провалился в канализационный люк на глазах у матери

Ребенок провалился в канализацию во время прогулки с матерью. На записи, опубликованной в Сети, женщина в панике бросается к люку и поднимает чугунную крышку. Прохожие помогают ей вытащить малыша из ловушки, сообщает телеканал "360".
По данным различных СМИ, инцидент произошел в Санкт-Петербурге, Казани или Набережных Челнах. Правоохранители выясняют, какие травмы получил ребенок. Устанавливаются лица, ответственные за случившееся, передает "ТВ Центр".
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