В Ленобласти девочка погибла под колесами электрички

Следователи возбудили дело по факту гибели 15-летней девочки на перегоне Верево–Александровское, передает "Петербургский дневник" со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.
В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статье Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека". Девочка переходила пути, и ее сбила электричка. Подросток скончался на месте, до приезда скорой.
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