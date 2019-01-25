"Аэрофлот" отменил рейсы из-за надвигающегося на Москву мощного снегопада

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила более 130 рейсов из Шереметьево в эти выходные из-за надвигающегося на Москву мощнейшего снегопада. Об этом сообщает портал "Реальное время".
Так, отменены полеты в Казань, Уфу, Самару, Ульяновск, Набережные Челны и ряд других городов России, а также рейсы в обратном направлении. Кроме того, как уточняет "Царьград", отменяются рейсы во многие европейские города. Еще около 200 рейсов будут отложены.
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