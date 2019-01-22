Одержим злыми духами: новорожденного младенца похоронили заживо

В городе Шахджаханпуре в штате Уттар-Прадеш на севере Индии родители заживо похоронили новорожденную дочь, передает телеканал "360". Тантрический жрец убедил их в одержимости ребенка злыми духами.
К счастью, девочку удалось спасти. Ее закопали неглубоко, и плач услышал прохожий. Он смог отыскать свежую могилку у местного водоема и достать младенца из земли.
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