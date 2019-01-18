В Москве обокрали тяжелобольных детей (видео)

В Москве полиция задержала двух сотрудников охраны хосписа для тяжелобольных детей, которых подозревают в краже игрушек, передает сайт "ТВ Центр". Волонтеры собирали подарки, чтобы передать малышам, однако мужчины решили распорядиться ими иначе. Игрушки были найдены, в ближайшее время их вернут туда, где они должны быть. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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