В Норвегии задержали гражданина России

В Норвегии задержали 20-летнего гражданина России, передает Reuters. Молодого человека подозревают в нападении с ножом на посетителей супермаркета в Осло.Власти считают, что произошедшее может быть связано с терроризмом.
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