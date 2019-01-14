Жестокая расправа с мэром города попала на видео
Нападавший и не пытался скрыться. Он прямо на сцене, схватив микрофон, решил объяснить причины своего поступка. По его словам, это была месть за пытки в тюрьме. Как выяснила полиция, 27-летний мужчина ранее был осужден на 5,5 лет тюрьмы за несколько ограблений банков, передает телеканал "360".
Врачи длительное время реанимировали Адамовича прямо на сцене, затем перевезли в больницу. Мэру Гданьска сделали операцию, во время которой Адамовичу пришлось перелить около 20 литров крови, пишет Ura.ru.
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