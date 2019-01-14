ТЦ "Охотный Ряд" эвакуирован в Москве

Около 500 посетителей эвакуированы из расположенного возле Кремля торгового центра "Охотный Ряд" в Москве после анонимного звонка об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Здание обследуют сотрудники МЧС и кинологи. Временно работа торгового центра приостановлена. Ранее сообщалось, что в полицию поступили анонимные звонки о минировании трех московских аэропортов.
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