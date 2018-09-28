Пьяный белорус нырнул за ключами в мусоропровод
ЧП случилось утром 27 сентября. Молодой человек пришел в гости к знакомому, пошел выбрасывать мусор и уронил ключи. Он нырнул за ними в мусоропровод, застрял и не смог выбраться самостоятельно, сообщает пресс-служба МЧС Белоруссии.
Спасатели извлекли несчастного из канала мусоропровода с помощью аварийно-спасательного инструмента, после чего передали медикам. Мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, госпитализировали с травмами тазовых костей и головы.
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