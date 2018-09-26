На российском корабле врача насмерть раздавило контейнером

Из-за оборвавшегося троса на палубу российского траулера "Пиленга", находящегося в экспедиции в Охотском море, упал многотонный контейнер, передает EG.ru. Он придавил судового врача Елену Чистову. От полученных травм она скончалась на месте.

Женщина вышла на палубу в свободное от исполнения рабочих обязанностей время, чтобы посмотреть за перегрузкой контейнеров с траулера "Пиленга" на корабль "Корсаков". Судовладелец решает вопрос о транспортировке тела на берег. По факту произошедшего проводится проверка.