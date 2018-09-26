Вино и три таблетки: знаменитого актера посадят за изнасилование

Суд в Пенсильвании (США) вынес приговор 81-летнему комику Биллу Косби. Артиста отправят в тюрьму по обвинению в изнасиловании.

Престарелого актера взяли под стражу прямо в зале суда. Точный срок его заключения не был назван, поскольку судья пока лишь озвучил наказание. Однако известно, что Косби проведет за решеткой за совершенное преступление от трех до десяти лет.

Комика признали виновным в сексуальном насилии в отношении экс-менеджера баскетбольной команды университета Темпл в Филадельфии Андреа Констанд. Потерпевшая утверждает, что была дома у Косби, где тот угостил ее вином и предложил выпить три синие таблетки, передает портал TMZ.

Вскоре после этого женщина почувствовала, что не может двигаться. В это время Билл Косби изнасиловал ее. Сам же актер заявил, что половая связь между ними произошла по обоюдному согласию, а таблетки были всего лишь лекарством от аллергии.

Это не первое обвинение комика в сексуальном насилии. Ранее 15 других женщин заявили о том, что стали его жертвами. Большинство из них утверждали: прежде чем изнасиловать, Косби накачал их наркотиками.

Билл Косби – американский актер, режиссер, продюсер, сценарист, музыкант и политический активист. Широкую популярность получил в 1960-х благодаря телесериалу "Я – шпион". Лауреат премий "Эмми", "Золотой глобус" и "Грэмми".