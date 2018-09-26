В Москве из банкомата украли 27 тысяч евро

В ночь на 25 сентября из банкомата в отделении банка на улице Грина в районе Северное Бутово на юго-западе Москвы злоумышленники похитили 27 тысяч евро (свыше двух миллионов рублей), передает сетевое издание m24.ru. Сигнализация сработала, однако преступники успели забрать деньги и скрыться.

Общий ущерб от их действий оценивается почти в три миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.