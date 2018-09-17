Скончался знаменитый российский писатель

Умер писатель и журналист Александр Раков. Он скончался на 71-м году жизни.
Александр Раков был признан литературоведами основоположником нового литературного жанра "былинки", передает RT. Писатель также создал "Домик творчества" на своем дачном участке на берегу Ладожского озера, сообщает РИА ФАН. В нем он организовал экспозицию, посвященную современной литературе и литературной жизни, пишет телеканал "360".
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