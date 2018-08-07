Звезда фильма "Возвращение Мухтара" скончалась после долгой борьбы c болезнью

На 67‐м году жизни скончался театральный режиссер, актер, народный артист Украины Игорь Славинский. "Не стало Игоря… Печаль, отчаяние, горе. Соболезнования родным и близким", — написал его товарищ в соцсетях.
Славинский долгое время боролся с болезнью, передает телеканал "360". При этом он продолжал усиленно работать и недавно поставил спектакль. Вероятно, именно активная деятельность подорвала его здоровье. Российскому зрителю артист известен по сериалам "Личная жизнь следователя Савельева" и "Иван Подушкин. Джентльмен сыска", а также по фильму "Девять жизней Махно".
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