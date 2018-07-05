Есть погибшие: В Таиланде перевернулись два судна с туристами

Во время шторма на юге и юго‐западе Пхукета с разницей в несколько минут перевернулись два судна с туристами на борту, передает телеканал "360". В общей сложности на двух лодках находились 139 человек. Согласно последним данным, без вести пропавшими считаются 53 человека, передает РИА Новости. Также известно, что по меньшей мере один человек погиб. В посольстве России в Таиланде не располагают информацией о том, находились ли на борту россияне. Однако известно, что двое граждан России в то же время катались на водном мотоцикле. Их удалось обнаружить и спасти тайским сотрудникам экстренных служб.

