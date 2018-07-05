Москвич отрубил себе палец обручальным кольцом

В Городскую клиническую больницу №4 Департамента здравоохранения города Москвы был доставлен пациент с травматической ампутацией безымянного пальца, передает МК. Пострадавшая часть тела удерживалась на кисти лишь благодаря обрывкам кожи. Удалось выяснить, что такое серьезное повреждение житель столицы получил, перелезая через забор. Обручальное кольцо зацепилось за металлическую конструкцию, а сам мужчина упал. В результате ювелирное украшение сломало мужчине фалангу пальца и буквально сняло с кости кожу и мягкие ткани. Врачам удалось не только сохранить внешний вид пальца, но и практически полностью восстановить функциональность.

