"Набросился в лифте": Москву взбудоражил новый маньяк-лизун
Во время движения лифта мужчина начал облизывать руки и плечи 29-летней москвички, а также тереться о нее и трогать за бедра. Ошалевшая девушка сумела оттолкнуть нападавшего и выбежать на своем этаже.
Сразу после инцидента потерпевшая вызвала полицию. Предполагаемого преступника, которого опознала москвичка, задержали на месте преступления.
Подозреваемым оказался 35-летний уроженец Узбекистана. По факту случившегося организована предварительная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает агентство городских новостей "Москва".
Напомним, что в сентябре 2017 года произошло схожее преступление. В московское отделение полиции поступило заявление об изнасиловании и ограблении: в дом жертвы проник мужчина, который склонил хозяйку к оральному сексу, забрал ее смартфон и часы. Насильник, оказавшийся сотрудником McDonalds, был задержан.
Как правило, подобные инциденты характерны для столицы, однако сообщения об извращенцах появляются и в регионах. Так, летом 2018 года в Перми орудовал маньяк-сосун. Речь идет о высоком и широкоплечем мужчине крупного телосложения, который преследовал молодых парней, призывая тех "немного расслабиться".
Переломный момент наступил на операционном столе
Снимок произвел неизгладимое впечатление на пользователей
Из тени вышла еще одна покинутая возлюбленная артиста
Пользователи Сети в ужасе от слов благоверной футболиста