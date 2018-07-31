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Происшествия

"Набросился в лифте": Москву взбудоражил новый маньяк-лизун

Фото: GLOBAL LOOK press/fotototo
Московские правоохранители задержали подозреваемого в домогательствах к девушке в лифте жилого дома. По словам жертвы, на нее набросился незнакомый человек в подъезде. 
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Во время движения лифта мужчина начал облизывать руки и плечи 29-летней москвички, а также тереться о нее и трогать за бедра. Ошалевшая девушка сумела оттолкнуть нападавшего и выбежать на своем этаже.

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Нашлась новая жертва московского маньяка-лизуна

Сразу после инцидента потерпевшая вызвала полицию. Предполагаемого преступника, которого опознала москвичка, задержали на месте преступления.

Подозреваемым оказался 35-летний уроженец Узбекистана. По факту случившегося организована предварительная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает агентство городских новостей "Москва".  

Напомним, что в сентябре 2017 года произошло схожее преступление. В московское отделение полиции поступило заявление об изнасиловании и ограблении: в дом жертвы проник мужчина, который склонил хозяйку к оральному сексу, забрал ее смартфон и часы. Насильник, оказавшийся сотрудником McDonalds, был задержан. 

Как правило, подобные инциденты характерны для столицы, однако сообщения об извращенцах появляются и в регионах. Так, летом 2018 года в Перми орудовал маньяк-сосун. Речь идет о высоком и широкоплечем мужчине крупного телосложения, который преследовал молодых парней, призывая тех "немного расслабиться".

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Автор: Михаил Вштанов31 июля 2018, 17:36

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