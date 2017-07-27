Нашлась новая жертва московского маньяка-лизуна

В Москве объявилась еще одна жертва маньяка-лизуна. В полицию обратилась 20-летняя Екатерина, на которую злоумышленник напал 17 июля.

По ее словам, инцидент произошел у станции метро "Крылатское". Девушка рассказала, что мужчина схватил ее и стал облизывать лицо. Но когда Екатерина закричала, он остановился.

Аналогичное нападение ранее было совершено на тренера по фитнесу Наталью. Мужчина облизал ей не только лицо, но еще грудь и ягодицы. Это также произошло недалеко от "Крылатского".

Тогда сотрудники полиции поймали уроженца Узбекистана Ойбежона Тураева. В настоящее время столичные правоохранители выясняют, совершил ли он оба нападения или в Москве орудует банда маньяков, облизывающих девушек, передает Life.ru.

Напомним, нетипичный маньяк недавно объявился и в США. Его называют "похитителем ласк". Американка Эшли Конд, проснувшись, обнаружила в своей постели неизвестного мужчину. Он не пытался изнасиловать ее, а лишь попросил разрешения переночевать с ней в одной кровати. Женщина закричала, и неизвестный скрылся.

Как писали Dni.Ru, ранее маньяк напугал жителей Ставрополья. Мужчина нападал на несовершеннолетних неизвестных ему девушек. Он плеснул им в лицо кислотой. Пострадавших госпитализировали с ожогами разной степени тяжести.