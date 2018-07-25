Зверское убийство ребенка в Серпухове разожгло международный скандал

Министерство иностранных дел Таджикистана направило российской стороне официальное обращение с требованием сурового наказания для Александра Семина, которого подозревают в убийстве и изнасиловании пятилетней девочки в Серпухове. На родине малышки подчеркнули, что маньяк совершил бесчеловечное преступление.



В Таджикистане подтвердили, что девочка, убитая в подмосковном Серпухове, являлась гражданкой этой страны, и направили МИД России ноту с требованием провести тщательное расследование резонансного дела. На родине ребенка требуют максимально сурово наказать преступника.

"Душанбе призывает соответствующие органы России провести тщательное расследование данного зверского преступления по отношению к ребенку и требует сурового наказания преступника, совершившего это бесчеловечное деяние", – говорится в сообщении на сайте республиканского МИДа. В тексте отмечается, что происшествие потрясло весь Таджикистан.





В Душанбе добавили, что дипломатические и консульские ведомства Таджикистана будут постоянно находиться в контакте с соответствующими органами России вплоть до вынесения приговора. Министр внутренних дел страны лично обратился к Москве с просьбой о взятии под строгий контроль ход расследования.

Также стало известно, что тело ребенка было доставлено из Москвы в Душанбе рейсом авиакомпании "Таджик Эйр". После этого его увезли в район Шамсиддин Шохин, где состоятся похороны.

Напомним, что 27-летнего жителя Серпухова Александра Семина задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки. Труп малышки обнаружили в спортивной сумке. Вскоре в деле появилась главная улика: камеры наблюдения зафиксировали преступника, когда он нес сумку к оврагу.