Девушка записала видео с лопнувшей в животе капсулой кокаина

Жительница Бразилии
выложила в соцсеть видео, где прощается с членами семьи после того, как у нее в животе лопнула капсула кокаина,
сообщает телеканал "360". Мать 11‐летнего сына пыталась провезти наркотик
контрабандным способом.
В момент происшествия она находилась в португальском отеле. Девушка умерла от передозировки.
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