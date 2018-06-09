В электричке под Москвой вспыхнул пожар

Вечером 9 июня в экстренные службы поступило сообщение о том, что в одном из вагонов электрички на станции Кукаринская в Московской области начался пожар. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Огонь удалось оперативно локализовать, а затем полностью ликвидировать. В операции участвовали десять человек и три единицы техники, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.