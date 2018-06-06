Перед стартом ЧМ-2018 совершено нападение на Пике и Шакиру

В Испании неизвестные проникли в дом певицы Шакиры и ее мужа футболиста Жерара Пике. ЧП произошло в городе Эсплугес-де-Льобрегат, передает телеканал "360".
Злоумышленники украли часы и драгоценности пары. О краже в полицию заявили родственники пострадавших. В момент ограбления супругов не было дома, Пике находился на сборах в другой части Испании, а Шакира – на гастролях в Германии.
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