Савченко стала причиной убийства пенсионерки

Депутат
Верховной рады Надежда Савченко стала причиной серьезной ссоры между пожилыми
супругами. Как сообщает Ura.ru, 69-летний пенсионер из Ивано-Франковской
области Украины убил супругу из-за политического спора.
Мужчина начал дискуссию после совместного прослушивания радиопередачи про Надежду Савченко. Он заявил, что она не вызывает у него доверия, а его 78-летняя жена, напротив, встала на сторону депутата и обвинила мужа в отсутствии патриотизма, после чего плюнула ему в лицо. В ответ супруг задушил женщину.
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